 

Металлическое ограждение проткнуло легковой автомобиль на Ярославском шоссе. Видео

07.06.2020, 15:55, Новости дня

Счастливчик, находившийся за рулем легкового автомобиля Hyundai, чудом пережил впечатляющее ДТП, произошедшее, как рассказал автор видео, в ночь на воскресенье, 7 июня, на Ярославском шоссе.

 

Водитель не справился с управлением и оказался на обочине, после чего на скорости въехал в металлическое ограждение, которое буквально прошило салон машины.

Очевидцы, поспешившие на помощь, с удивлением обнаружили, что мужчина, попавший в аварию, не пострадал и самостоятельно выбрался из искореженного транспортного средства.



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