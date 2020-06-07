 

Захарова: Америка сеяла хаос по всему миру и получила его у себя

07.06.2020, 15:55, Новости дня

США, которые захлестнули массовые беспорядки, получают ровно то, что посеяли, заявил представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Америка продвигала идеи дестабилизации во всем мире, возможность игры на внутренних противоречиях, которые свойственны любому государству и решаются на законных основаниях. США сеяли хаос и получили его у себя, подчеркнула политик.

В городах США прошли протесты после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры задержания, на которых видно, как офицер полиции давит коленом на горло Флойда. После начала беспорядков четверых полицейских уволили, одному из них было предъявлено обвинение в убийстве, остальным – в пособничестве.



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