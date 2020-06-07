Три квартиры Олега Яковлева достались чужому человеку

07.06.2020, 15:53, Разное

Три квартиры экс-участника «Иванушки International» Олега Яковлева достались чужому человеку. При этом возлюбленная артиста Александра Куцевол осталась без крыши над головой.

Гостем недавнего выпуска программы «Секрет на миллион» стал Кирилл Андреев. Когда речь зашла о его коллеге Олеге Яковлеве, который умер в 2017 году, артист отметил, что остался удивлён развязкой истории, связанной с его наследством. Хоть исполнители и были друзьями, но Андреев даже не мог подумать о том, что Яковлев оставит свою возлюбленную без крова.

Во время разговора выяснилось, что после смерти певца, вся его недвижимость, которая находится в Черногории, а также почти все счета получила племянница Яковлева из Иркутска Татьяна. Обладателем трёх квартир в Москве стал институтский друг артиста Роман Радов.

«Сашка Куцевол хоть и не была его официальной женой, но она всегда была рядом с ним даже в самые сложные времена. Он мог бы хоть что-то ей оставить», – поделился Андреев.

Он также отметил, что не вникал в детали происходящего и лично не видел завещания друга. Однако исполнитель уверен: Александры Куцевол нет в списке наследников, несмотря на то, что она была знакома с Яковлевым более 10 лет.

«Всё равно родному человеку он имел право что-то оставить», — поделился Кирилл Андреев.