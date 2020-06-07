 

«Газпром» объявил о рекордной закупке труб на 100 млрд рублей

07.06.2020, 15:48, Новости дня

Компания «Газпром инвест» объявила о крупнейшей в истории корпорации закупке труб большого диаметра (ТБД) одним лотом.

Поставка объемом в 1,28 млн тонн запланирована на 2021 и 2022 год. Предельная закупочная цена составляет 98,402 млрд рублей. Предварительное подведение итогов торгов состоится 16 июня, но дата может сдвигаться, передает «Интерфакс». 

Средняя цена одной трубы, которая указана в тендере, составляет 76,934 тыс. рублей. По сведениям информагентства, это средняя закупочная стоимость в текущем году. Вместе с тем «Газпром» с начала января приобретал трубы небольшими партиями.

Заказ подразумевает поставку на различные склады «Газпром инвеста»: Рыздвяный, Бугуруслан, Ухта, Романово. ТБД предназначаются для магистрального газопровода «Сила Сибири», а также системы магистральных газопроводов «Ухта-Торжок» и «Бованенково-Ухта».

До этого крупнейшей сделкой была поставка 500 тыс. тонн ТБД на 41 млрд рублей. Тогда контракт был заключен с Загорским трубным заводом. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / У полуторамесячного сына нардепа Скороход обнаружили коронавирус

22.05 / Врач: при COVID-19 нельзя принимать аспирин и анальгин

06.06 / Пациентам с коронавирусом в больнице Улан‑Удэ запретили пользоваться туалетом и выдали ведра

09.04 / Корабль «Союз МС-16» с экипажем пристыковался к МКС

24.04 / Украинский МИД опроверг сообщения об отзыве грузинского посла из Киева

13.05 / Брошенного младенца нашли на остановке в пригороде Петербурга

10.05 / Представлен новый способ утилизации отходов

16.04 / В штате Нью-Йорк второй день подряд снижается смертность от коронавируса

29.04 / Коронавирус выявлен у 251 медработника в Петербурге

27.05 / В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска