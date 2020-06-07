«Газпром» объявил о рекордной закупке труб на 100 млрд рублей

07.06.2020, 15:48, Новости дня

Компания «Газпром инвест» объявила о крупнейшей в истории корпорации закупке труб большого диаметра (ТБД) одним лотом.

Поставка объемом в 1,28 млн тонн запланирована на 2021 и 2022 год. Предельная закупочная цена составляет 98,402 млрд рублей. Предварительное подведение итогов торгов состоится 16 июня, но дата может сдвигаться, передает «Интерфакс».

Средняя цена одной трубы, которая указана в тендере, составляет 76,934 тыс. рублей. По сведениям информагентства, это средняя закупочная стоимость в текущем году. Вместе с тем «Газпром» с начала января приобретал трубы небольшими партиями.

Заказ подразумевает поставку на различные склады «Газпром инвеста»: Рыздвяный, Бугуруслан, Ухта, Романово. ТБД предназначаются для магистрального газопровода «Сила Сибири», а также системы магистральных газопроводов «Ухта-Торжок» и «Бованенково-Ухта».

До этого крупнейшей сделкой была поставка 500 тыс. тонн ТБД на 41 млрд рублей. Тогда контракт был заключен с Загорским трубным заводом.