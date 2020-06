В Нью-Йорке отменили введенный из-за беспорядков коментантский час

07.06.2020, 15:42, Новости дня

В Нью-Йорке отметили комендантский час, введенный из-за протестов, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом сегодня в своем Twitter написал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По его словам, такое решение было принято, поскольку протесты в городе уже носят мирный характер.

“Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час, решение вступает в силу немедленно. Вчера и прошлой ночью мы увидели, что в нашем городе уже все отлично”, – написал де Блазио.

Он призвал жителей оставаться в безопасности.

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.

Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Из-за беспорядков власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению протестов в нескольких городах. Комендантский час ввели в 25 городах 16 штатов.

1 июня президент США Дональд Трамп заявил, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.