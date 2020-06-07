 

Глава Всемирного банка: После пандемии 60 млн человек будут жить менее чем на £1 в день

07.06.2020, 15:42, Новости дня

Более 60 млн человек на Земле после пандемии будут жить на £1 ($1,25) в день и меньше. Такой прогноз в интервью ВВС Radio 4, которое вышло 7 июня, сделал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Это ниже рубежа “крайней нищеты”, который Всемирный банк определяет в £1,55.

Распространение COVID-19 уже нанесло “сокрушительный удар” по мировой экономике, карантинные меры затронули миллиарды людей, сказал Малпасс.

Потерянный или недополученный доход, а также затраты людей на здоровье составляют огромную сумму, причем больше всего пострадали те, кто меньше всего мог себе это позволить, отметил банкир. По его прогнозу, в бедных странах, где люди сейчас лишены любого, даже неформального заработка, экономические последствия пандемии будут ощущаться в течение всего следующего десятилетия.

Малпасс назвал себя оптимистом, заявив, что человек гибок по своей природе. Инновации и усилия правительств помогут избежать тотальной катастрофы, добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. В январе – феврале 2020-го первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены за пределами Китая, в конце февраля – начале марта эпидемия вируса охватила Европу, позже – США.

В связи с карантином, введенным из-за пандемии, во многих странах мира закрылись предприятия, что спровоцировало масштабный экономический спад. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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