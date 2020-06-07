 

Стало известно о попытке Трампа ввести в Вашингтон 10 тыс. военных

07.06.2020, 15:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп говорил своим советникам, что хотел бы ввести в Вашингтон 10 тыс. военнослужащих, чтобы остановить погромы, сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Утверждается, что эту идею Трамп озвучил в понедельник на встрече с министром обороны Марком Эспером, председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли и генпрокурором Уильямом Барром, которые выступили против этого, информирует Reuters.

По данным источника, на встрече разгорелись споры между Трампом и силовиками. Компромиссом, судя по всему, стало развертывание 82-й воздушно-десантной дивизии и других подразделений в районе Вашингтона, которые могли бы вмешаться в ситуацию в случае необходимости.

Кроме того, источники утверждают, что после того, как Эспер публично высказал несогласие с использованием против протестующих Закона о восстании 1807 года, Трамп накричал на главу Пентагона.

Между тем, в Вашингтоне в субботу вечером демонстранты возобновили погромы.

На фоне беспорядков в американских городах, которые вспыхнули в конце мая после гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных, над городом пролетела боевая авиация для демонстрация силы.

При этом глава Пентагона публично отказался поддержать использование Закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов и приказал отозвать всех переброшенных к Вашингтону военных на свои базы.



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