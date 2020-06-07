Пригожин посоветовал Шнурову обратиться к психиатру

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07.06.2020, 15:30, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин посоветовал музыканту Сергею Шнурову обратиться за помощью к психиатрам после его критики в адрес Валерии.

Супруга певицы возмутило, что Шнуров назвал его жену «тетей Лерой» и предположил, что ей вместе с Пригожиным нужна «помощь, может быть, даже медицинская».

«Он ведет себя просто как свинья. Валерия не знает в своем роду таких племянников, как Сергей Шнуров. Она не помнит, чтобы Сергей Шнуров был ее родственником, чтобы называть ее тетей, – сообщил продюсер в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что его жена и Шнуров – люди приблизительно одного возраста, поэтому данное обращение попросту неуместно. Пригожин отметил, что после таких слов музыканту следовало бы сходить на прием в больницу имени Кащенко, чтобы убедиться в том, что «врачебная помощь нужна все-таки ему».

Ранее Валерия в комментариях к одной из публикаций в соцсети Instagram заявила, что Шнуров якобы потребовал помощи шоу-бизнесу. В ответ Шнуров написал: «Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку (продюсеру Иосифу Пригожину), серьезная, может быть даже медицинская».

Напомним, в конце мая Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. Тогда Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах.



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