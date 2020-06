Роулинг обвинили в ненависти к трансгендерам за использование слова «женщина»

07.06.2020, 15:16, Новости дня

Автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг раскритиковали после того, как она посмеялась над названием статьи «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». Ее шутку сочли оскорбительной для трансгендеров.

«Люди, у которых есть менструация». Уверена, есть слово для таких людей. Помогите вспомнить. Wumben? Wimpund? Woomud?», – написала Роулинг в Twitter, имея в виду слово «Women» – женщина.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Однако эта ее шутка вызвала возмущение у пользователей, которые обвинили ее в оскорблении трансгендеров и «трансфобии».

Так, фигурист бывший американский фигурист Адам Риппон попросил Роулинг «засунуть в задницу» свое мнение, сопроводив свой твит нецензурной бранью, пишет «Спорт-Экспресс».

«Я пожертвовал 1000 долларов проекту Okra, потому что жизни транссексуалов важны, жизни черных транссексуалов важны», – сообщил Риппон.

Писательница в ответ на критику со стороны пользователей заметила, что ничего против трансгендерности не имеет, однако «стирание понятия половой принадлежности мешает многим людям осмысленно обсуждать собственную жизнь», пишет «Афиша Daily».

«Говорить правду не означает ненавидеть. Если не существует понятие пола, значит люди одного пола не могут испытывать влечение друг к другу», – сообщила Роулинг.

Ей ответила правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD, где заявили, что Роулинг присоединилась к идеологии, которая «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». По мнению GLAAD, нет никаких оправданий «для преследования трансгендерных людей».

В конце мая сообщалось, что Роулинг планирует опубликовать в Сети сказку под названием The Ickabog, рукопись которой около 10 лет пылилась у нее на чердаке.