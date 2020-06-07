Прилепин: Мы должны вернуть русскому языку утраченные позиции в мире

07.06.2020, 15:16, Новости дня

«Статус русского языка должен быть закреплен во всех основных законах государства, потому что сегодня мы уделяем языку слишком мало внимания», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин, комментируя состоявшуюся накануне встречу президента РФ с деятелями культуры, где обсуждалась роль русского языка в стране и в мире.

«За последние 25-30 лет безудержной либерализации страны статус русского языка в мире и республиках бывшего СССР обрушился. Вот в чем катастрофа. В конце 80-х он был одним из основных мировых языков. А сегодня эти позиции утрачены», – сказал руководитель проекта ОНФ «Добровольцы культуры», писатель, председатель партии «За правду» Захар Прилепин.

По мнению писателя, русский язык является «оружием дипломатического, культурного, политического и какого угодно воздействия». «Кроме того, наш язык – это еще и экономический ресурс. Ведь чем больше людей интересуются русским языком – тем проще нам продвигать интересы РФ в мире. Это же касается, например, и доходов от туризма», – отметил эксперт.

«Поэтому защиту и развитие русского языка необходимо внести в Конституцию и в другие законы, к которым мы можем апеллировать, продвигая те или иные идеи в культуре, образовании и экономике», – подытожил Прилепин.

Напомним, в субботу президент Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференциями с деятелями культуры. Мероприятие было приурочено ко Дню русского языка, который отмечается в РФ с 2011 года. Датой был выбран день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В своем вступительном слове глава государства заявил, что русский язык объединяет все народы РФ и является основой национальной идентичности. «Для нашей страны русский язык – много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», – сказал Путин.

Путин поддержал необходимость продвижения российской культуры в мировом пространстве. «На продвижение русской культуры денег у нас хватит», – сказал президент в ответ на выступление принявшего российское гражданство переводчика Джулиана Генри Лоуэнфельда, рассказавшего, как именно благодаря любви к Пушкину и культуре РФ в целом изменил свое отношение к нашей стране.

В диалоге с директором Мариинки Валерием Гергиевым Путин назвал российскую культуру «мягкой силой в лучшем понимании этого слова».

Ранее главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев назвал поправку к Конституции о статусе русского языка и культуры фундаментальной ценностью.

Так, в конституционной поправке к ст. 68 говорится, что русский язык является государственным на всей территории страны как язык «государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». При этом «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

В одной из поправок в ст. 67.1 Конституции говорится о том, что культура «является уникальным наследием … многонационального народа», поддерживается и государством. При этом государство «защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей», гарантируя «сохранение этнокультурного и языкового многообразия».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, более половины россиян (62%) из числа тех, кто планирует принять участие в голосовании, положительно относятся к выбранной дате. Также подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.