 

Агния Кузнецова и Максим Петров впервые показали лицо сына

07.06.2020, 15:14, Разное

В конце прошлого года, 7 декабря, звезда сериала “Мосгаз” и фильма “Все умрут, а я останусь” Агния Кузнецова впервые стала матерью: у нее и ее возлюбленного, танцора  и хореографа Максима Петрова родился сын Андрон. До недавнего времени малыш появлялся в Instagram мамы лишь в профиль или сзади — по-видимому, родители не хотели показывать личико мальчика подписчикам. Но несколько часов назад, в честь первых 6 месяцев Андрона они решили сделать исключение и поделились первым семейным снимком.

С днём рождения, сынок. Такой маленький ты был, когда родился, а сегодня уже 6 месяцев. Ура. Расти большой !!!!

— подписала это фото Агния.

Агния, Максим и 6-месячный Андрон

Несколькими днями ранее она также выложила в сеть несколько видео знакомства малыша с окружающим миром: его первого “свидания” с дочкой друзей пары, а также — первой поездки с папой на машине, в шутку подписав последний ролик “Мужичок”. Актриса активно делится в соцсетях своими впечатлениями от материнства, описывая как приятные моменты, которые она находит благодаря сыну в каждом новом дне, так и такие минусы ее положения как бессонные ночи и отсутствие свободного времени. Не так давно Агния даже более подробно описала свои карантинные будни:

Мое расписание на карантине : 8 00 подъем , душ, завтрак. 9 00 спорт. 9 40 душ. 10 00 уборка дома. 11 00 время с сыном 12 00 – обед. 13 00 -15 00 прогулка с сыном. 16 -18 если повезёт свободное время 18 – 21 00 я с сыном. Купаю кормлю. Укладываю спать. 21-22 00 душ. Ложусь спать. И в течение ночи встаю кормить сына. 

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Публикация от Агния Кузнецова-official (@agniakyza)31 Май 2020 в 11:21 PDT

Напомним, слухи об интересном положении Агнии Кузнецовой ходили еще летом, но актриса предпочитала их не комментировать. Тайное стало явным на премьере фильма Клима Шипенко “Текст” по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Также на Instagram-странице “Театра.doc”, где играет актриса, появилось “красноречивое” фото с репетиций.

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Публикация от Агния Кузнецова-official (@agniakyza)29 Май 2020 в 5:17 PDT

Агния и Максим впервые вышли в свет вместе и перестали скрывать свой роман в июне 2015 года на фестивале “Кинотавр” в Сочи. На вопрос журналиста HELLO! о том, как развиваются их отношения, Агния ответила: “Мне бы хотелось стать героиней семейной истории…”, а также рассказала еще об одной, более глобальной мечте — стать мамой как минимум двоих детей.



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