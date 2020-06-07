Глава МИД Германии назвал Китай будущей супердержавой

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07.06.2020, 15:08, Новости дня

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал Китай будущей супердержавой и призвал Евросоюз к созданию единой стратегии в отношении КНР.

«Китай – это будущая супердержава, Китай – крупнейший торговый партнер Германии. Как бы там ни было, мы не должны ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами, мы нуждаемся в единой европейской стратегии, чтобы защищать наши свободные ценности», – цитирует ТАСС Мааса.

При обсуждении обвинений в адрес Китая по вопросу сокрытия обстоятельств происхождения коронавируса нового типа, Маас напомнил, что немало стран в первые недели распространения заболевания допустили ошибки в борьбе с вирусом.

«Разумеется, нам необходима полная прозрачность, чтобы можно было прояснить происхождение вируса. Я уверен, что в конечном итоге это и в интересах Китая», – сообщил министр.

Глава МИД Германии добавил, что перенос запланированного на сентябрь саммита ЕС и Китая связан исключительно с пандемией. По словам Мааса, результатов можно достичь лишь при личной встрече, и в связи с этим он выразил надежду, что саммит удастся провести до конца года. 

Ранее Маас заявил, что Германия во время шестимесячного председательства в Европейском союза намерена принять усилия для урегулирования конфликта США и Китая. 



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