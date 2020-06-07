 

“Тронута до слез”: дочь Эдуарда Успенского о реакции на ее трагедию

07.06.2020, 14:54, Разное

Недавно дочь Эдуарда Успенского Татьяна ошарашила
публику признаем, что ее отец, выдающийся детский писатель, был настоящим
домашним тираном и издевался над своей семьей.

Татьяна хотела, чтобы имя ее отца не присваивали
премии в области детской литературы. Однако администрация библиотеки, куда она
написала письмо, проигнорировала резонансное признание жертвы домашнего
насилия.

Несмотря на это, женщина не намерена опускать руки и
собирается начать борьбу с домашними насильниками.

В интервью изданию “Комсомольская правда” дочь
Успенского рассказала, что после своего признания стала получать много писем от
жертв насилия.

“Хочу ответить всем неравнодушным людям из
России. Я очень тронута. Очень…. Тронута до слез, не ожидала такого теплого
отклика”, – призналась Татьяна.

Дочь Успенского сказала, что самое важное для нее
было быть услышанной. Сейчас женщине поступает много предложений подключиться к
борьбе с тиранией. Татьяна очень сопереживает жертвам домашнего насилия. Она
считает действующую в России систему наказания несовершенной и намерена
привлечь внимание общественности к этому вопросу.



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