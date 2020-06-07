«Они пропили свои мозги»: Иосиф Пригожин рассказал о поддержавшем Сергея Шнурова Григорие Лепсе

07.06.2020, 14:53, Разное

После недавних высказываний Иосифом Пригожиным об артистах, которые нуждаются в помощи, между Сергеем Шнуровым и продюсером начался «словесный батл». Муж вокалистки Валерии очень удивился позицией Григория Лепса, поддержавшего музыканта, и считает, что они оба «пропили свои мозги».

Иосиф Пригожин сообщает, что они с супругой Валерией удивились, когда услышали, что Сергея Шнурова поддерживает Григорий Лепс. Продюсер считает, что противники договорились между собой, как его «мочить», но нормального объяснения этому найти не может. Дело в том, что Григорий Лепс и Валерия вместе крестили дочку Сергея Кожевникова, основателя «Русского радио», потому нормально было предположить о поддержке семьи кумы, но все получилось наоборот. Иосиф Пригожин полагает, что его критики просто «пропили все мозги», так как по-другому он не может дать разъяснения ситуации.

Также он поражается действиями Сергея Шнурова, который сначала высмеял жалобы Иосифа Пригожина о бедственном положении знаменитостей из-за карантина и их доходов. Теперь же музыкант предлагает помогать людям шоу-бизнеса, но продюсер считает, что со стороны Сергея Шнурова это выглядит хайпом, тогда как он сам пытается в реальности предпринимать действия.