 

В Нью-Йорке отменили комендантский час

07.06.2020, 14:53, Новости дня

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил, что комендантский час в городе отменяется, так как протесты носили мирный характер.

«Мы отменяем комендантский час с этой минуты. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом. Завтра мы делаем первый шаг к открытию», – передает его слова РИА «Новости».

В Нью-Йорке ранее ввели комендантский час до конца недели на фоне погромов.

Ранее сообщалось, что прокурор нью-йоркского района Куинс Мелинда Катц отказалась инициировать уголовное преследование задержанных за нарушение комендантского часа, как и за несоблюдение безопасной дистанции между людьми.



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