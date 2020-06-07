Полиция начала проверку видео с загоравшим в чаше Вечного огня мужчиной
07.06.2020, 14:48, Новости дня
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку видеозаписи, на которой мужчина в городе Артем осквернил мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщили в региональном управлении МВД.
На опубликованной в Сети видеозаписи видно, как мужчина сидит полулежа в чаше мемориала и курит сигарету, при этом ногами он упирается в звезду, в центре которой горит Вечный огонь.
«Сотрудники полиции проверяют информацию <…>. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности и задержание гражданина, причастного к происшествию», – сообщили в ведомстве ТАСС.
При этом не сообщается, нанес ли мужчина какие-либо повреждения монументу.
Ранее в Свердловской области установили личности подростков, затушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле из бутылки.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет