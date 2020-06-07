Сроки подачи документов в колледжи продлили

07.06.2020, 14:48, Новости дня

Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа, сообщил заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Продлены сроки приема документов. Практически до конца августа, а где будут свободные места – до осени», – сообщил Глушко в эфире радио «Комсомольская правда», а ведущий уточнил, что сроки продлены до 25 августа.

По словам Глушко, ведомство постаралось сократить все бюрократические процедуры. Таким образом, абитуриент может отправить копии своих документов и медицинских справок по электронной почте, через региональные порталы госуслуг или с помощью Почты России.

Также он добавил, что все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронной форме, а оригиналы донести до конца года. Глушко уточнил, что донести оригиналы документов в колледж поступившие смогут до конца года.

Напомним, ранее были определены даты ЕГЭ. 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ – с соблюдением необходимых мер предосторожности: организацией пространства, обеспечением масками и перчатками, а также организацией разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.

Сообщалось, что школьников при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут рассадить за парты со стеклянными перегородками в целях создания «безопасной среды».