 

НХЛ. Малкин вошел в Топ-5 лучших центрофорвардов десятилетия

07.06.2020, 14:42, Новости дня

В отсутствие реальных состязаний в мировом хоккее специалисты продолжают составлять рейтинги лучших игроков сезона или даже десятилетия. Ведущий интернет-портал The Hockey Writers назвал пять лучших центрфорвардов НХЛ за период с 2010 по 2019 год. Россиянин Евгений Малкин занял в списке 4-е место.

Список возглавил олимпийский чемпион в составе сборной Канады и партнер Малкина по клубу Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби. Второе место у нападающего "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида, третье – у форварда "Бостон Брюинз" Патриса Бержерона.



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