 

В Москве опять испортится погода

07.06.2020, 14:42, Новости дня

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды. Столичный главк МЧС распространил сообщения о резком ухудшении погоды в воскресенье. В течение ближайших 1—3 часов над столицей может пройти грозовой фронт. Ожидаются дожди, ветер усилится до шквалистого с порывами до 12—17 метров в секунду. Предупреждение действует до 21.00. Жителям советуют держаться в стороне от шатких конструкций и деревьев, по возможности отказаться от поездок, а находясь за рулем, быть внимательнее и осторожнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию — грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Также родителям рекомендовано следить за детьми и не отпускать их на улицу во время грозы и ветра.

Ранее сообщалось, что последний циклон пролился над Москвой тремя майскими нормами осадков.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Сотрудников Facebook и Google оставили на удаленке до конца года

07.05 / Шоу «Голос» запустили на удаленке

27.04 / Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал сообщения о массовых увольнениях

03.04 / Американские нефтяники захотели вынудить Россию сократить добычу нефти

27.05 / Вопрос дня: Как распознать фейковую новость?

08.05 / Маас – вина за Вторую мировую и холокост лежит только на Германии

02.05 / Илларионов: Реальное число погибших от коронавируса вдвое больше

12.04 / «Американские медсестры»: герои среди нас 

10.05 / В Москве вылечились от COVID-19 еще 1011 пациентов

18.05 / Украинцы назвали лучшего президента страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска