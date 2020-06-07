Ракова: более тысячи москвичей сдали кровь с антителами к коронавирусу

07.06.2020, 14:42, Новости дня

Более тысячи переболевших коронавирусом москвичей сдали плазму на станциях переливания крови, заявил заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Плазма с антителами к COVID-19 нужна для лечения тяжелых больных в условиях стационара. Получить антитела искусственным путем невозможно.

Чиновник уточнила, что стать донором-реконвалесцентом можно через две недели болезни, к донации приглашаются добровольцы от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске принимает врач-трансфузиолог. Подробную информации можно получить, позвонив на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Доноров ждут в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, центре крови имени О.К. Гаврилова, больнице имени М.П. Кончаловского, больнице №52.

Стимулирующие выплаты от мэра Москвы Сергея Собянина составляют 5 тысяч рублей за 600 мл плазмы, передает ТАСС.