Помпео – Китай обошёлся с Гонконгом так же как Германия — с Европой, но «высадку в Нормандии» Вашингтон повторит только в крайнем случае

07.06.2020, 14:30, Новости дня

«Нарушение» Пекином своих обязательств по Гонконгу напоминает аналогичное вероломство со стороны нацистской Германии, которая вопреки своим обещаниям напала на Европу, заявил в телефонном интервью Daily Caller глава Госдепа США Майк Помпео. Чиновник, впрочем, подчеркнул, что вступать в прямой силовой конфликт — как это случилось в виде высадки в Нормандии, годовщина которой отмечалась 6 июня — Вашингтон станет лишь в том случае, если будут исчерпаны все дипломатические средства урегулирования.

Высадка в Нормандии произошла потому, что Германия захватила Францию — ну а Китай ведь только что захватил Гонконг. Видите ли вы какие-нибудь параллели между тем, что сделала Германия с Францией, и тем, что Китай делает — и продолжает делать — с Гонконгом?

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: США всегда помнят о том, что в конфликт мы вступаем в последнюю очередь — лишь тогда, когда других вариантов отстоять свободу не остаётся. Нам известны два авторитарных режима, которые имеют тенденцию к расширению территорий, увеличению своей мощи и раздвижению границ земель, которые находятся под их пятой.

Один из таких режимов — это, разумеется, Китай, ведь обещания, которые Компартия Китая дала в соглашении с Соединённым Королевством, были нарушены, когда КПК решила не давать Гонконгу обещанных свобод; аналогичным образом нарушила часть своих обещаний и Германия, начав наступление на остальную Европу. Тем не менее, мы обязаны работать с КПК по дипломатическим каналам, чтобы всеми возможными способами обеспечить безопасность американских граждан.

Годовщина высадки в Нормандии напоминает нам о той цене, которую мы вынуждены платить, когда вступаем в конфликт так же, как вступили тогда, много лет назад — ну а лично для меня как для госсекретаря она служит напоминанием о том, что я обязан непременно исчерпать все возможные варианты действий прежде, чем мы окажемся в ситуации, когда для защиты свободы Америки придётся рисковать жизнями молодых мужчин и женщин.

В тот день США высадились в Нормандии для того, чтобы восстановить западную цивилизацию. Считаете ли вы, что Америка может предпринять что-то подобное и для восстановления демократии в Гонконге?

МАЙК ПОМПЕО: Не будем забывать, что в плане Гонконга, как заявил в пятницу президент, наша задача это чётко дать понять, что мы ждём от Китая смены курса, возвращения к предыдущему статусу-кво, при котором народ Гонконга получит обещанную ему свободу. В случае, если этого не произойдёт, и Китай примет закон о национальной безопасности, который, как мы считаем, он может принять, либо же перенесёт или отменит назначенные на сентябрь нынешнего года выборы, он совершит фундаментальное нарушение обещаний не только в отношении США, но и в отношении Великобритании и остального мира.

В таком случае будут задействованы те методы реагирования, которые президент перечислил в пятницу. Это станет началом — мы станем думать, как нам лучше поступить, чтобы народ Гонконга смог стать максимально свободным, а народ США — оставаться свободным и защищённым.

Дата публикации 06 июня 2020 года.