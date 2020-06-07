 

Во фракции “Слуга народа” подтвердили, что нардепа Заславского избили

07.06.2020, 14:30, Новости дня

В парламентской фракции “Слуга народа” подтвердили, что в Житомирской области неизвестные избили нардепа Юрия Заславского. Об этом заместитель фракции Евгения Кравчук сообщила в комментарии телеканалу hromadske.

“Да, действительно произошел такой инцидент. Произошла словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов”, – отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что Заславский не знает человека, который его ударил. Кравчук добавила, что произошедшее – бытовой конфликт. 

Заславский стал народным депутатом по списку “Слуги народа”, там он был 118-м. Он родом из Хмельницкого.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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