Тактаров снимет Макгрегора в своем фильме

07.06.2020, 14:30, Новости дня

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), актер и кинопродюсер Олег Тактаров заявил, что у него есть предварительная договоренность с ирландцем Конором Макгрегором о съемках в фильме, и завершение карьеры этому поможет.

«У меня есть предварительная договоренность с его менеджером о том, что он снимется в моем фильме. Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм», – передает слова Тактарова ТАСС.

Он рассказал, что фильм будет снять по сценарию на книгу Рэндалла Уоллэса «Любовь и честь». Права на этот сценарий принадлежат Тактарову.

«Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошел на эту роль», – рассказал кинопродюсер.

Тактаров пояснил, что будет продюсером фильма и сыграет в нем одну из ролей.

«Не было еще таких бойцов, которые бы снимались в кино, а после побеждали на турнирах. Обратно ты уже не вернешься», – заметил Тактаров.

Бюджет фильма и возможный гонорар Макгрегора он затруднился назвать.

Ранее Макгрегор объявил, что завершает карьеру. При этом в прошлом году он уже заявлял об этом, однако снова вышел на ринг.