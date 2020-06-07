Журналиста Азара освободили после ареста за одиночный пикет

07.06.2020, 14:16, Новости дня

Журналист «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илья Азар освобожден из спецприемника № 1, где он отбывал арест за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции», сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

«Сегодня Азар вышел из спецприемника № 1 на Симферопольском бульваре в Москве. Чувствует он себя нормально», – цитирует ТАСС Соловьева.

Напомним, 28 мая Тверской районный суд Москвы арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 10 суток.

Московские правоохранители задержали Воронцова в начале мая. Тверской суд Москвы направил Воронцова под арест. Против Воронцова возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление порнографии.