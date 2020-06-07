Названы сроки возобновления международного авиасообщения

07.06.2020, 14:08, Новости дня

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению международного пассажирского авиасообщения с 15 июля, предполагается, что начнутся полеты в первую очередь в страны ЕАЭС и СНГ, сообщил информированный источник.

«Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших», – передает его слова «Интерфакс».

Источник ТАСС в одной из авиакомпаний подтвердил, что Росавиация в ближайшее время планирует направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов за рубеж с 15 июля.

«Вчера в Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран. Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно», – сказал он.

При этом, сообщил он, для бизнес-авиации планируется открыть полеты «почти во все страны». Совещание было инициировано по поручению премьера Михаила Мишустина «по вопросам восстановления авиасообщения с иностранными государствами».

В четверг совладелец московского аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев выразил надежду на возобновление международных рейсов из РФ уже в июле.

С 27 марта РФ закрыла все международные полеты – за исключением рейсов по возвращению россиян, а также грузового и почтового авиасообщения. Меры были приняты для защиты россиян от коронавируса.

В мае Роспотребнадзор подготовил рекомендации по восстановлению пассажирских авиаперевозок.

Газета ВЗГЛЯД писала о трудностях при возобновлении авиасообщения.