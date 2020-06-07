Лиам Нисон потерял мать за день до своего дня рождения

07.06.2020, 13:55, Разное

Грустные новости о семье Нисонов первым сообщило издание People. По информации американского журнала, день рождения звезды “Списка Шиндлера” и “Реальной любви” в этот год омрачен потерей матери, с которой Лиам всегда был очень близок. Кэтрин “Китти” Никсон умерла в субботу 6 июня в Северной Ирландии, накануне 68-летия своего сына. Ее имя было упомянуто во время службы в местной церкви Всех Святых в родном городе Лиама Бэллимена, где пастор попросил прихожан помолиться за нее. Мэр местного округа Питер Джонстон также уже объявил, что во вторник 9 июня память Китти почтят минутой молчания во время еще одного церковного собрания.

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Публикация от Liam Neeson Source (@liamneesonlovers)7 Июн 2020 в 1:59 PDT

Сам актер пока никак не прокомментировал эту новость, но известно, что часто работающий в Голливуде Лиам всегда с радостью возвращался в отчий дом. А в прошлом, после отчисления из Королевского университета в Белфасте в 1971 году, он долгое время жил с матерью. Покинувший учебное заведение из-за неуспеваемости он долго время работал на нескольких работах, прежде чем прославился. В 2009 году он таки окончил учебу и получил почетную докторскую степень Королевского университета и признался, что счастлив, что наконец может сказать своей матери, что закончил университет.

Кэтрин Нисон (слева) с подругой на премьере фильма с участием Лиама “Завтрак на Плутоне”, 2006 год

К сожалению, потеря матери — далеко не первая трагедия, с которой приходится сталкиваться Лиаму Нисону. В том же 2009 году, незадолго до получения им докторской степени, во время катания на лыжах погибла его жена, 45-летняя актриса Наташа Ричардсон: полученная женщиной травма головы оказалась несовместимой с жизнью, она впала в кому, и родным и близким Ричардсон пришлось принять непростое решение отключить ее от аппаратов жизнеообеспечения. Десять лет спустя, в 2019 году, актер потерял племянника. Ронан Секстон скончался в возрасте 35 лет от травмы головы, полученной им еще в 2014 году: тогда Секстон во время прогулки с друзьями в шутку залез на телефонную будку, с которой впоследствии упал, ударившись головой. Последствия этой травмы и привели к трагическому исходу уже пять лет спустя.

Лиам Нисон и Наташа Ричардсон, 2008 годПомимо Лиама, его мама Кэтрин Нисон, всю жизнь проработавшая поваром, также воспитала со своим супругом, смотрителем школы Бернардом “Барни” Нисоном, трех дочерей: Элизабет, Бернадетт и Розалин. О том, была ли семья рядом с Кэтрин в ее последние минуты, не известно. Также не сообщается и о причинах ухода женщины из жизни,