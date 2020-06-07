Названы регионы с самыми высокими зарплатами

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07.06.2020, 13:48, Новости дня

Федеральная служба государственной статистики представила данные о средней зарплате в российских регионах за первый квартал текущего года.

Средняя зарплата по всем регионам РФ за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тыс. рублей, информирует RT.

При этом самые высокие показатели демонстрирует Чукотка – 109,1 тыс. рублей. Вторую позицию занял Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой 101,5 тыс. рублей, а на третьем месте оказалась Москва, где этот показатель достигает 95,5 тыс. рублей. Пятерку лидеров замыкают Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

По данным Росстата, самую низкую среднюю зарплату получили жители Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей), Алтайского края (27,6 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тыс. рублей).

Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести в РФ уголовное наказание за «серые» зарплаты.



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