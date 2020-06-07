Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию

07.06.2020, 13:48, Новости дня

Виктория Скрипаль, племянница травленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, ничего не знает о его переезде в Новую Зеландию и не верит в информацию СМИ об этом.

«Я ничего об это не знаю. Но и не верю в это. Об их участии в программе защиты свидетелей и переезде говорили еще давно. Тогда назывались Новая Зеландия, США и Австралия. Но я считаю, что они по-прежнему в Портон-Даун (военный технопарк в Великобритании рядом с городом Солсбери). Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно», – передает ее слова РИА «Новости».

Она выразила мнение, что за Скрипалями требуется медицинское наблюдение. Его могут оказать только в Портон-Дауне. Исходя из этого она считает, что информация СМИ об их переезде является только отвлекающим маневром.

Ранее британские СМИ сообщили, что Скрипаль и его дочь Юлия отправились жить в Новую Зеландию под новыми именами.