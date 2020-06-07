“Это его особенность”: исчезновению оскандалившегося Алибасова нашли объяснение

07.06.2020, 13:35, Разное

6 июня Бари Алибасову исполнилось 73 года. Юрист озвучил свою версию. Сергей Жорин полагает, что со звездой российского шоу-бизнеса все в порядке – он регулярно исчезает перед днем рождения.

Адвокат рассказал, что Бари Алибасов советовал ему несколько лет назад убирать телефон, потому что-либо именинник проводит время для своего удовольствия, либо он будет целый день отвечать на звонки и сообщения.

По словам Жорина, продюсер каждый день рождения недоступен для большинства людей. “Его необычное поведение – это его особенность”, – заявил юрист. Ничего из ряда вон выходящего в исчезновении Бари Алибасова он не видит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 11 Дек 2018 в 1:30 PST

Кроме того, Сергей Жорин предположил, что происходящее с продюсером не связано с его имущественными проблемами касательно квартиры Федосеевой-Шукшиной. Из-за Бари Алибасов вляпался в громкий скандал.

Напомним,ранее стадо известно, что знаменитость увез в неизвестном направлении сын – с тех пор от продюсера не было никаких новостей. В свою очередь пиар-директор звезды Вадим Горожанкин рассказал, что не знает о местонахождении Бари Алибасова. Вскоре он и вовсе заявил РИА Новости, что не давал комментариев по поводу исчезновения продюсера.