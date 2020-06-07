В Москве простились с Михаилом Кокшеновым

07.06.2020, 13:30, Новости дня

В ритуальном зале митингского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым, сообщил актер Алексей Панин.

Он сообщил, что церемония была немноголюдной: были близкие родственники, друзья. Также пришел актер Борис Токарев, который исполнил роль Сани Григорьева в фильме «Два капитана», передает РИА «Новости».

Урну с прахом позже захоронят в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище, который находится неподалеку от могилы Гоголя.

Кокшенов умер в пятницу на 84-м году жизни.

Он дебютировал в кино в 1964 году в роли Миши в картине «Председатель», стал одним из самых снимаемых киноактеров. Играл в картинах «Время, вперед» (1965), «В огне брода нет» (1967), «Женя, Женечка и «катюша» (1967), «Адъютант его превосходительства» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970), «В зоне особого внимания» (1977), «Маленькие трагедии» (1979), «Белые Росы» (1983), сериале «Вечный зов» (1973-1983), «Не может быть» (1975), «Спортлото-82» (1982), «По улицам комод водили…» (1978).