Глава ПНС Сарадж собрался в Москву

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07.06.2020, 13:30, Новости дня

В ближайшие часы глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж вылетает в Москву, сообщил телеканал Al Arabia со ссылкой на источники.

Об этом информирует «Интерфакс».

В четверг в ПНС заявили, что в ближайшие несколько дней военная эскалация в Ливии снизится благодаря усилиям российских дипломатов.

В среду утром вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг прибыл в Москву на переговоры в российском МИД. Он провел встречи с представителями Минобороны и ведомствами безопасности России.

Газета ВЗГЛЯД писала об усилиях РФ по деэскалации в Ливии.



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