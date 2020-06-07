Журналист Илья Азар вышел на свободу

07.06.2020, 13:30, Новости дня

Российский журналист и муниципальный депутат Хамовников Илья Азар вышел на свободу после 10 суток административного ареста.

Журналиста задержали 26 мая около здания МВД на Петровке, 38, когда он стоял в одиночном пикете в поддержку арестованного администратора проекта “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве и распространении порнографии. Азара приговорили к административному аресту в 15 суток, но позже срок сократили до 10 суток.

Вместе с Азаром полицейские задержали координатора московского отделения “Открытой России” Татьяну Усманову, а ранее за тот же одиночный пикет был задержан активист Виктор Немытов. Ему тоже дали 15 суток, но 29 мая Мосгорсуд отпустил Немытова, вместо ареста оштрафовав его на 20 тысяч рублей.

На пикетах в поддержку Азара 28 мая были задержаны главный редактор интернет-издания “Медиазона” Сергей Смирнов, ведущая “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр и другие журналисты – всего около 10 человек.

29 мая жители Москвы и других городов России выходили на пикеты в поддержку Ильи Азара и других задержанных за одиночные пикеты. Тогда задержали более трех десятков человек, в том числе нескольких муниципальных депутатов и других оппозиционных политиков.