Глава официального правительства Ливии спешно вылетает в Москву

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07.06.2020, 13:27, Новости дня

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж в ближайшие часы вылетает в Москву.

Ранее на этой неделе в российской столице уже побывал вице-премьер ПНС. 3 июня он провел переговоры в МИД РФ, пишет "Интерфакс".

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил "каирскую инициативу" по Ливии. Она предусматривает мирное решение ливийского кризиса, проведение выборов в стране, вывод из нее иностранных сил. Стартом "инициативы" предложено считать прекращение огня с 8 июня с 6:00 по местному времени. Свое заявление ас-Сиси сделал после встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Однако ПНС "каирскую инициативу" отвергло. Как сообщил глава Высшего государственного совета (исполняет консультативную роль) Халед аль-Мишри, "ливийцам не нужно больше никаких инициатив".

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны. Его поддерживает ЛНА.



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