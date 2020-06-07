 

В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым

07.06.2020, 13:27, Новости дня

В ритуальном зале Митинского крематория в Москве завершилось прощание с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым. Церемония была немноголюдной, рассказал РИА Новости актер Алексей Панин.

По его словам, кроме близких родственников и друзей простится с Кокшеновым пришел актер Борис Токарев. Урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Кокшенов будет покоиться рядом с матерью и бабушкой.

Михаил Кокшенов умер 5 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. Артист был известен, в частности, по ролям в популярных фильмах "Женя, Женечка и "Катюша", "Даурия", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная". Три года назад Михаил Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.



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