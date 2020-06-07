Прибывшие на помощь в борьбе с коронавирусом московские врачи покидают Дагестан

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07.06.2020, 13:16, Новости дня

Врачи Минздава, прибывшие из Москвы в Дагестан на помощь в борьбе с коронавирусом, покидают республику, однако еще одна группа остается в регионе на неделю.

За 15 дней они осмотрели более 400 пациентов с коронавирусом в Дагестане, консультируя больных, которые находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии. Врачи успели побывать во многих районах и городах республики и теперь, оказав всю необходимую помощь, возвращаются к себе домой, говорится в сюжете ННТ.

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Публикация от Новости ННТ (@newsnnt) 6 Июн 2020 в 1:37 PDT

«РГВК Дагестан» отмечает, что специалисты Минздрава посетили порядка 20 больниц по всей республике.

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Больше трех недель длилась рабочая командировка специалистов Минздрава РФ в Дагестан. За это время врачи проконсультировали около 350 пациентов находящихся в реанимациях медучреждений. В общей сложности медики посетили порядка 20 больниц по всей республике. Смотрим обзор Патимат Бурзиевой. #патиматбурзиева #новостидагестана #ргвктв #ргвк #новости #сегодня #командировка #специалисты #медики #врачи #стопкоронавирус05

Публикация от РГВК Дагестан (@rgvk_tv) 6 Июн 2020 в 8:13 PDT

В конце мая сообщалось, что бригада врачей из Москвы и партия медицинских препаратов прибыла спецбортом в Дагестан для помощи в лечении пациентов с коронавирусом.



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