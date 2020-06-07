В Украине от COVID-19 умерло 39 медиков

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07.06.2020, 13:15, Новости дня

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели 1932 ребенка и 5050 медиков. Об этом в своем Telegram сообщил Центр общественного здоровья Украины.

На амбулаторном лечении за все время находились 1616 детей и 4088 медработников, в госпитализации нуждались 316 детей и 962 медика. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 29 медиков и один ребенок.

За время пандемии выздоровели 2836 медработников и 876 детей. 39 медика умерли от осложнений COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

В Украине с начала вспышки заразилось 26 999 человек, умерло 788, выздоровело 12 054.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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