Сенатор: Навальный оскорбил ветерана ВОВ, преследуя свои бизнес-интересы

07.06.2020, 13:08, Новости дня

«Навальным движет погоня за рейтингами, а не поиск правды. Но оскорбив ветерана, он перешел грань, потому что ветераны у нас – неприкасаемые», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич относительно слов блогера Алексея Навального, который назвал ветерана войны «предателем» и «позором страны» за съемку в ролике о поправках в Конституцию.

«Основной двигатель деятельности Навального – это бизнес, а не поиск правды и справедливости. Спекулируя на реальных проблемах в стране, Навальный преследует задачу деморализации общества и расшатывания государства, а не его укрепления. И за это он получает деньги от своих заказчиков», – убежден член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Но в случае с оскорблением ветерана – он перешел грань. Если ему так не нравятся ролики в поддержку Конституции – он мог бы сослаться на какого-то артиста, который их поддерживает. Но он ссылается и оскорбляет ветерана, а это недопустимо, потому что ветеранов осталось мало, и они у нас неприкасаемые», – подчеркнул собеседник.

По мнению сенатора, свой поступок Навальный совершил осознанно и в целях самопиара. «Он ведь прекрасно понимал, что это приведет к обсуждению его фигуры в СМИ и социальных сетях. Это очень важно для его молодежной аудитории, которая в силу некоторых причин, как показывает практика, ничего не знает ни о Великой Отечественной, ни о лидерах и событиях, ни о той нагрузке на страну и потерях, которые понесли наш народ и Красная армия», – отметил эксперт.

«Потому Навальный – беспринципный и бессовестный бизнесмен, который занимается саморекламой в погоне за рейтингами. Пускай теперь этим займутся юристы и правоохранители», – резюмировал Клинцевич.

Ранее блогер Алексей Навальный назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «предателем» из-за того, что он принял участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию. Адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде. Юрист Илья Ремесло попросил прокурора Москвы Дениса Попова и главу СК Александра Бастрыкина проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Депутат Госдумы Андрей Красов заявил газете ВЗГЛЯД, что действия Навального неприемлемы, и свой монолог блогер должен произнести перед зеркалом: «Это он холуй и предатель, а не оскорбленный им ветеран».