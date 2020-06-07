 

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

07.06.2020, 13:08, Новости дня

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в Солсбери, что стало поводом для обвинений в адрес России, отправились жить в Новую Зеландию, сообщают британские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

Утверждается, что Скрипали уехали за границу Британии после более года жизни в убежище МИ-6. Источник заявил, что они получили новые паспорта с другими фамилиями и поддержку для начала новой жизни, пишет The Times.

Посольство РФ в Великобритании заявило, что спустя два года после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему, более того, продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот.

В марте племянница экс-полковника Виктория Скрипаль заявила, что спустя два года после исчезновения в британском Солсбери Сергея Скрипаля близкие смирились с тем, что больше никогда его не увидят.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Ляшко: Коронавирус показал, что нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом

27.04 / МИД потребовал проверить публикацию о «сотрудниках российских спецслужб» в Чехии

03.06 / Российский сенатор Керимов подал в суд на “Ведомости” и Forbes – иски не приняли

24.04 / США собрались вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

20.05 / Порошенко назвал сфабрикованной запись его «телефонного разговора с Байденом»

23.05 / Выживший в крушении самолета в Карачи рассказал, что делали пассажиры в последние секунды

18.05 / Меркель заявила о невозможности нормального туристического сезона этим летом

01.04 / Погиб основатель банка “Аваль”, экс-нардеп Шпиг

13.04 / На продажу выставили седан BMW E30 1986 года без пробега

06.04 / В Европейской бизнес-ассоциации призвали назначить главу Минэнерго Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска