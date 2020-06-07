Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

07.06.2020, 13:08, Новости дня

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые были отравлены в Солсбери, что стало поводом для обвинений в адрес России, отправились жить в Новую Зеландию, сообщают британские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

Утверждается, что Скрипали уехали за границу Британии после более года жизни в убежище МИ-6. Источник заявил, что они получили новые паспорта с другими фамилиями и поддержку для начала новой жизни, пишет The Times.

Посольство РФ в Великобритании заявило, что спустя два года после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему, более того, продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот.

В марте племянница экс-полковника Виктория Скрипаль заявила, что спустя два года после исчезновения в британском Солсбери Сергея Скрипаля близкие смирились с тем, что больше никогда его не увидят.