 

RT подал в суд на Навального и Соболь

07.06.2020, 12:48, Новости дня

АНО «ТВ-Новости» (телеканал RT) подало заявление к блогеру Алексею Навальному, Любови Соболь и информагентству Znak о защите деловой репутации, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Арбитраж предложил заявителю представить в суд дополнительные сведения, иск оставлен без движения до 6 июля, информирует РАПСИ.

Ранее Арбитражный суд Москвы назначил на 3 сентября слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Навальному о защите деловой репутации. Истец просит обязать ответчика опровергнуть информацию, которая фигурировала в роликах на Youtube-канале Навального. Заявитель также хочет взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 рубля.

Верховный суд в марте также отказал Навальному в пересмотре решения об обязании удалить и опровергнуть информацию, порочащую деловую репутацию крымского мясокомбината «Дружба народов», которую блогер распространил в одном из своих видеороликов.

Речь идет о решении арбитража от 12 февраля, когда были признаны не соответствующими действительности сведения о том, что мясокомбинат якобы завышал цены на товары, поставляемые для войск Национальной гвардии, и поставлял продукты плохого качества. Также Навальный утверждал, что сотрудники предприятия причастны к хищению при поставках.

Суд посчитал, что «общий контекст, характер его изложения и смысловая нагрузка позволяют определить спорную информацию как порочащую, поскольку являются утверждениями о ведении истцом деятельности с нарушением законодательства».

В июле Девятый арбитражный апелляционный суд также оставил в силе решение нижестоящего суда, который в рамках иска крымского мясокомбината «Дружба народов» обязал блогера Навального опровергнуть распространенные им сообщения о поставках Росгвардии некачественных продуктов по завышенным ценам и удалить соответствующий ролик.



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