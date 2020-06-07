Всем преградам вопреки: Мадонна посетила протесты в Лондоне на костылях

07.06.2020, 12:42, Разное

Начавшаяся в Америке волна протестов в поддержку темнокожего населения захлестнула уже и европейские столицы. И там, как и в США, в митингах принимает участие все больше знаменитостей: например, вчера, во время протеста Black Lives Matter в Лондоне, в толпе можно было увидеть даже Мадонну. Певица, которая последние месяцы проводит в гипсе и на костылях из-за травмы колена, решила все равно посетить столь важное для нее мероприятие. И это при том, что из госпиталя, где она проходила лечение, она выписалась всего лишь неделю назад.

Инцидент с коленом произошел во время одного из концертов Мадонны еще в пришлом октябре. С тех пор певица старается не напрягать эту часть ноги и везде ходить на костылях. Под это “везде” подпал и центр Лондона, куда она пришла поддержать протестующих. Как отметили присутствующие на митинге поклонники Мадонны, она спокойно приняла участие в шествии и с готовностью фотографировалась со всеми желающими. Рядом с певицей все это время находился мужчина в маске, похожий на телохранителя — что, учитывая состояние протестующей, выглядело не прихотью, а необходимой мерой.

Мадонна на митинге в Лондоне

Напомним, что серия митингов Black Lives Matter началась в Америке пару недель назад и была вызвана гибелью Джорджа Флойда. История задержания и впоследствии убийства этого 46-летнего афроамериканца из Миннеаполиса вызвала гнев в отношении полиции и неравнодушие у всех американцев, к каким бы расе, полу или национальности они не относились. В одном все митингующие схожи — они хотят прекращения полицейского произвола. Джордж Флойд погиб после задержания полицией. Его подозревали в том, что он расплатился фальшивой 20-долларовой купюрой. В ходе ареста полицейский почти 8 минут держал колено на шее мужчины, прижимая его к земле. Вопреки словам Флойда о том, что ему нечем дышать, служитель порядка не ослабил хватку, что и привело к трагическим последствиям. Семья Джорджа Флойда заказала экспертизу, по результатам которой стало известно, что он погиб от недостатка кислорода. Державший его полицейский сначала был отстранен от работы, а теперь уже привлечен к ответственности.

Мадонна с поклонником на митинге в Лондоне Знаменитости по-разному отреагировали на этот инцидент: кто-то, как Кара Делевинь, Бен Аффлек и Эмили Ратажковски, принял участие в митинге. Кто-то — как Канье Уэст, пожертвовал деньги жертвам расизма. Джордж Клуни написал эссе на эту актуальную для своей страны тему. Были среди протестующих и те, кто пострадал за свои идеи: звезда сериала “Ривердейл” Коул Спроус был арестован во время одного из протестов.

Что касается Мадонны, то в последние дни Instagram певицы превратился в площадку для высказываний темнокожих спикеров, ролики с которыми она постоянно выкладывает. Также в блоге недавно появилось видео с ее сыном Дэвидом: молодой человек танцевал в поддержку всех угнетенных и Джоржа Флойда в частности.

Пока новости об ужасном убийстве Джорджа Флойда разносятся по миру, мой сын Дэвид танцует, чтобы отдать дань уважения Джорджу и его семьи и напомнить вам обо всех случаях расизма и дискриминации, которые ежедневно случаются в Америке,

— подписала Мадонна этот ролик.

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Публикация от Madonna (@madonna)28 Май 2020 в 6:58 PDT