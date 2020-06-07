Появились сведения о двух этапах снятия ограничений в Москве

07.06.2020, 12:30, Новости дня

В Москве планируется провести дальнейшее снятие ограничений в два этапа – с 10 и 15 июня, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Отмена электронных пропусков возможна на финальном этапе. Рассматривается также вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок», – передает его слова «Интерфакс».

До этого источники заявили, что в столице могут отменить действие пропускной системы с середины июня. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что на следующей неделе можно принять радикальные решения по снятию ограничений.

За последние сутки в РФ выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения.