Появились сведения о двух этапах снятия ограничений в Москве

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07.06.2020, 12:30, Новости дня

В Москве планируется провести дальнейшее снятие ограничений в два этапа – с 10 и 15 июня, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Отмена электронных пропусков возможна на финальном этапе. Рассматривается также вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок», – передает его слова «Интерфакс».

До этого источники заявили, что в столице могут отменить действие пропускной системы с середины июня. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что на следующей неделе можно принять радикальные решения по снятию ограничений.

За последние сутки в РФ выявили 8 тыс. 984 новых случая заражения.



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