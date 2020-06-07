Онищенко высказался об отмене карантина в России

07.06.2020, 12:18, Разное

Геннадий Онищенко выразил удивление, что отмена карантина в России не начинается в тех регионах, где это, по его мнению, позволяет эпидемиологическая ситуация. “Это надо взламывать! Надо заставлять людей профессионально работать и принимать решения”, – подчеркнул бывший главный санитарный врач страны.

Он добавил, что даже в Москве, где ситуация с коронавирусом сложилась самая сложная во всей стране, есть потенциал ля более решительного снятия эпидемиологических ограничений. “Условия для этого есть”, – подчеркнул Геннадий Онищенко.

Врач-эпидемиолог отметил, что сейчас в России наблюдается потепление климата. Он выразил надежду, что летний период выйдет по-настоящему теплый, что должно отразиться на уровне и скорости распространения коронавируса.

Тем не менее, необходимо внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации в России. Коронавирус по-прежнему остается одной из самых глобальных угроз во всем мире.

Так, больше всего Геннадия Онищенко беспокоит ситуация с коронавирусом в Южной Америке. Он отметил, что в южном полушарии наступает зима и создаются благоприятный условия для более широкого распространения болезни. Уже сейчас статистика показывает рот числа заразившихся в регионе.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Май 2020 в 10:55 PDT