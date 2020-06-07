 

Бегунья Кастер Семеня стала мамой. Или все-таки отцом?

07.06.2020, 12:10, Новости дня

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня и ее сожительница в нетрадиционном браке Виолет Рассебоя, возможно, стали родителями. Обе женщины, образовавшие супружеский союз, несколько раз объявили в социальных сетях о том, что у них есть дочь. При этом Виолет называет себя "мамой Оры". Значит, Семеня – отец?

Спортсменка из Южной Африки, выступления которой на беговой дорожке не раз вызывали скандал, а саму женщину и соперницы, и пресса, и фанаты обвиняли в том, что она скрывает свою сексуальность, являясь или мужчиной, или гермафродитом, тем не менее, добилась права выступать на женских состязаниях и дважды выиграл олимпийское золото.

Но прецедент, созданные ею, вызвал к жизни новые правила Международной федерации легкой атлетики, согласно которому бегуньи, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона помощи гормонов. Семеня отказалась от такого рода медицинской помощи и пропустила чемпионат мира-2019 в Дохе.

В личной жизни она пропагандирует нетрадиционные отношения, еще больше вызывая сомнения в своей половой принадлежности, образовав с Рассебоя лесбийскую пару. И вот обе женщины, cообщает издание Daily Sun, весной в соцсетях сообщили о некоем ребенке. Семеня в Instagram выкладывает фото детской одежды, а ее супруга называет себя "мамой Оры", что может говорить об имени их дочки.

 

 

 

 

 

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⭐🌟⭐ 📸 @koketsomogapilj

Публикация от Caster Semenya (@castersemenya800m) 4 Июн 2020 в 4:33 PDT



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