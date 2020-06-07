 

Глушко: в творческих и спортивных колледжах возможны очные испытания

07.06.2020, 12:10, Новости дня

Колледжи спортивных и творческих направлений смогут сами решить, проводить ли им вступительные испытания в очной форме. Об этом в воскресенье рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, пишет РИА Новости.

По словам замминистра, подать документы на такие специальности можно до 15 августа, поэтому образовательные учреждения определят порядок проведения экзаменов на творческие способности или физические качества. Способы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность в условиях распространения коронавируса COVID-19 у них существуют, отметил Глушко.

Испытания в дистанционном формате, сказал Глушко, возможны в том случае, если присутствие абитуриента не требуется. "Но если это требует очного формата, то, конечно, это надо проводить в очном формате", — заключил замминистра.



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