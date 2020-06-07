Перевернутый автомобиль пронесся по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге

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07.06.2020, 12:10, Новости дня

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевший необычный "заезд", состоявшийся в минувшую субботу, 6 июня, на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

 

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, столкнулся с кроссовером Nissan, после чего опрокинулся на бок и в таком положении несколько десятков метров промчался по проезжей части. После этого Audi вылетел на газон и встал на колеса.

Всего в аварии приняли участие три транспортных средства. Как сообщают местные СМИ, никто из участников инцидента не пострадал.

Все обстоятельства ДТП и степень вины его участникам предстоит установить стражам порядка.



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