 

Вирусолог предупредил об опасности заражения коронавирусом в самолете

07.06.2020, 12:08, Новости дня

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев заявил, что коронавирусом и в целом респираторными инфекциями проще всего заразиться в самолете.

«Эпидемия закончится, когда будет разработана вакцина, внедрена, и тогда про коронавирус можно будет потихонечку забывать. Также как про корь, краснуху, паротит. От того, что мы будем, например, в самолете летать в масках, хуже не будет», – приводит его слова «Говорит Москва».

Он отметил, что первая рекомендация ВОЗ о ношении масок только больными была неверна.

«Наш Роспотребнадзор рекомендовал всегда маски навесить всем. Хорошо, что ВОЗ перешло на ношение масок всеми, всегда. Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями», – сообщил вирусолог.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на борту самолета, при входе и выходе из него должна соблюдаться безопасная дистанция между людьми.

До этого Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации, согласно которым пассажиров будут пускать на борт только в защитных масках и перчатках, их запрещено снимать во время полета.



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