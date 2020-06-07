 

Мини-турнир для определения победителя Лиги чемпионов 2020 может пройти в Лиссабоне – СМИ

07.06.2020, 11:57, Новости дня

17 июня УЕФА должен утвердить формат определения победителя Лиги чемпионов 2020. Если будет принято решение организовать блиц-турнир четырех или восьми команд, лучшие шансы на его проведение имеет Лиссабон. Об этом 7 июня сообщило немецкое издание Bild.

Организовать турнир хотели также Москва и Франкфурт-на-Майне. Российская столица выбыла из числа претендентов из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

Как пишет Bild, в УЕФА предпочли бы португальскую столицу по ряду критериев. В частности, в Лиссабоне можно задействовать несколько стадионов (во Франкфурте нормам Лиги чемпионов соответствует только один). Кроме того, все португальские команды выбыли из турнира, а немецкие “Бавария” и “Лейпциг” продолжают борьбу.

Также в Лиссабоне больше гостиниц, что важно для соблюдения норм эпидбезопасности и социальной дистанции.

23 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции УЕФА официально отложил проведение финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые были запланированы на май 2020 года. Предположительно, еврокубки возобновятся после окончания национальных первенств. По информации СМИ, определить победителя Лиги чемпионов в УЕФА планируют 29 августа.

Изначально местом проведения финала был назван Стамбул.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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