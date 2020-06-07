Число новых случаев COVID-19 в Киеве в два раза меньше, чем накануне

07.06.2020, 11:57, Новости дня

За сутки в Киеве выявили 43 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Это в два раза меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зафиксировано 83 новых случая.

Среди выявленных заболевших: 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет, две девочки, которым по четыре года, 16 мужчин в возрасте от 22 до 82 лет и пятимесячный мальчик. В их числе один медик.

Больше всего новых случаев обнаружили в Шевченковском (девять), Святошинском (семь) и в Соломенском (шесть) районах.

За указанный период зафиксировано два летальных случая. Госпитализировано 12 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

На сегодня в столице уже 3418 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за период пандемии зарегистрировано 77 летальных случаев, 888 человек выздоровели.

Друзі! Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 43… Posted by Кличко – мер on Pühapäev, 7. juuni 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала вспышки заразилось 26 999 человек, умерло 788, выздоровело 12 054.