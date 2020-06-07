Ученые рассказали, как ложь влияет на здоровье

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07.06.2020, 11:53, Разное

Специалисты рассказали, как ложь может воздействие на здоровье. Как оказалось, люди, которые лгут, рискуют появлением болезней.
Эксперты провели исследование, где участвовало 2 группы участников. Испытуемые первой группы на протяжении десяти недель должны были говорить лишь правду, а люди второй подгруппы – обманывать. В завершении испытания все участвовавшие в эксперименте проходили медицинский осмотр. У участников, которые говорили правду, показатели были нормальными, а у тех, которые врали, доктора заметили серьезные сбои в физиологической и психологической сфере.

Специалисты объясняют, что в организме людей, которые постоянно лгут, возникает устойчивый стресс, так как необходимо постоянно себя контролировать, чтобы истина не раскрылась. Также вруны ощущают страх раскрытия, а из-за этого появляются проблемы с психикой, а стрессовые ситуации провоцируют сбои в функционировании организма и возрастание психосоматических болезней.



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