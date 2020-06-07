Волонтеры запустили акцию «Декламируй» в честь Дня русского языка

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07.06.2020, 11:48, Новости дня

В День русского языка «Волонтеры Конституции» запускают акцию «Декламируй», которая позволит желающим со всей страны прочитать отрывок из любимого литературного произведения.

Акция проводится 6 и 7 июня в различных уголках Российской Федерации возле памятников Пушкину. Участие в необычном мероприятии уже приняли жители Амурской, Тамбовской, Самарской областей, Якутии, Санкт-Петербурга, Дагестана, Сахалина и других регионов, информирует «Звезда».

Они рассчитывают не только организовать любителей русской словесности, но и привлечь внимание к историческим местам и памятникам в городах России, которые установлены в честь людей, посвятивших свою жизнь изучению русского языка.

Акция входит в линейку проектов Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». Ранее более 100 тыс. россиян зарегистрировались на одноименном сайте и теперь проходят онлайн-обучение.

21 февраля Центризбирком подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров, выступившей ранее с предложением о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». В рамках соглашения добровольцы расскажут гражданам о планируемых изменениях в Конституцию.

Голосование по внесению поправок в Конституцию, назначенное на 22 апреля 2020 года, было перенесено из-за пандемии коронавирусной инфекции.



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